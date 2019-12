Kluivert scoort, maar loopt ook blessure op

De Nederlandse vleugelspits moest geblesseerd naar de kant. De stand was op dat moment 1-1. Het was Kluivert die na een rush met een geplaatst schot door de benen van doelman Marco Silvestri voor 0-1 had gezorgd. Davide Faraoni maakte in de 21e minuut gelijk, waarna Diego Perotti voor de Romeinse club op slag van rust een strafschop benutte.

In de tweede helft werd lange tijd niet gescoord. Pas in de extra tijd besliste Henrikh Mkhitaryan het duel. AS Roma staat op de vierde plaats in de Serie A, met negen punten minder dan koploper Internazionale. Verona is de nummer negen.

