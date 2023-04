Blamage De Ligt en Bayern, Dortmund met ontketende Malen koploper

Tot overmaat van ramp had Borussia Dortmund geen enkele moeite met Eintracht Frankfurt: 4-0. Donyell Malen, de afgelopen weken toch al goed op dreef, maakte de tweede en vierde goal voor Dortmund. De ploeg uit het Ruhrgebied is daarom met nog vijf speelronden te gaan de nieuwe koploper in Duitsland. De laatste 10 seizoenen werd Bayern kampioen. Daarvoor was het in 2011 en 2012 de beurt aan Borussia Dortmund.

Matthijs de Ligt (helemaal links) vecht een kopduel uit met Jae-Sung Lee. Ⓒ Pro Shots

Crisis of niet?

Hoewel Bayern-trainer Thomas Tuchel afgelopen week weigerde te spreken over een crisis, kon hij moeilijk ontkennen dat het niet draait sinds zijn aanstelling eind maart. De vervanger van de ontslagen Julian Nagelsmann wist slechts twee van zijn eerste zes wedstrijden te winnen en werd met Bayern uitgeschakeld in de Duitse beker en de Champions League.

Ook tegen Mainz begon de ploeg matig. Bayern maakte achterin de nodige foutjes en werd meteen onder druk gezet. De aftocht van de geblesseerde Alphonso Davies hielp de gemoedstoestand van Tuchel niet, maar opmerkelijk genoeg gingen de bezoekers daarna beter spelen. Invaller Noussair Mazraoui was gevaarlijk, terwijl een schot van Thomas Müller werd geblokt. Een eerste treffer van Sadio Mané werd afgekeurd, voordat de Senegalees na een half uur een voorzet van João Cancelo binnenkopte, 0-1.

Leandro Barreiro (tweede van links) scoort de 2-1 voor Mainz. Ⓒ AFP

Bayern zag Mainz ook na rust sterk beginnen. Na kansen voor Ludovic Ajorque en Aaron Martín kopte Ajorque alsnog uit een rebound de gelijkmaker binnen. In de laatste twintig minuten ging het van kwaad tot erger bij Bayern. Leandro Barreiro prikte op aangeven van Karim Onisiwo de 2-1 in de hoek, waarna Martín met een diagonaal schot de 3-1 maakte. Bij Bayern stond De Ligt in de basis, viel Ryan Gravenberch in en bleef Daley Blind op de bank.

Ruime zege Wolfsburg

Middenmoter VfL Wolfsburg boekte een ruime zege bij VfL Bochum. De ploeg van de Nederlandse verdediger Micky van de Ven won de uitwedstrijd met 5-1, mede dankzij twee treffers van Mattias Svanberg. Jonas Wind miste nog een strafschop namens Wolfsburg. FC Köln was op bezoek bij 1899 Hoffenheim met 3-1 te sterk, terwijl Werder Bremen dankzij een hattrick van Marvin Ducksch hekkensluiter Hertha BSC versloeg: 2-4.

Mattias Svanberg neemt de openingstreffer van Vlf Wolfsburg voor zijn rekening. Ⓒ Pro Shots

