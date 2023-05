Michael Reiziger nieuwe bondscoach Jong Oranje

Nadat hij zijn vertrek bij Ajax kenbaar maakte, kon Reiziger op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die vindt hij in het voorportaal van het Nederlands elftal. Na het EK gaat hij in zijn nieuwe functie aan de slag.

Sinds 2017 was Reiziger in verschillende functies werkzaam bij Ajax. Eerst als hoofdcoach bij ’Jong’, waarmee hij kampioen van de eerste divisie werd, en daarna als assistent-trainer bij het eerste elftal. Hij gaf al eerder te kennen toe te zijn aan een nieuwe klus als eindverantwoordelijke.

„Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg”, zegt Reiziger. „Het is een geweldige mogelijkheid om te gaan werken met de grootste voetbaltalenten van ons land. Ik heb natuurlijk veel met jonge voetballers gewerkt, dus die ervaring sluit perfect aan. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om presteren, dus we gaan er alles aan doen om succesvol te zijn. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.”

Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB, is zeer content met de komst van Reiziger. „Het is een goede zaak dat een oud-topspeler als Michael zijn kennis en ervaring voor Jong Oranje gaat inzetten. Hij kent de voetballerij, weet wat topsportmentaliteit inhoudt en is een gerespecteerde naam in binnen- en buitenland. Met zijn achtergrond als trainer van Jong Ajax heeft hij natuurlijk ervaring met de toptalenten en hij heeft laten zien dat hij daar het beste uit kan halen.”