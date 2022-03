Premium Het beste van De Telegraaf

Van Aert topfavoriet in La Primavera Mathieu van der Poel maakt comeback in Milaan-Sanremo: ’Getraind als een beest’

Door Hans Ruggenberg

Mathieu van der Poel keert terug in het peloton. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Mathieu van der Poel maakt met zijn verrassende comeback in Milaan-Sanremo de vele afzeggingen, van onder anderen oud-winnaar en wereldkampioen Julian Alaphilippe, in één klap goed. Lang bleef het stil rond het 27-jarige wielerfenomeen, dat in alle rust herstelde van zijn rugblessure. Wout van Aert is de topfavoriet, maar tegelijk rijst de vraag: wat kan Van der Poel in La Primavera?