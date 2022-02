Premier League: Manchester City verslaat Brentford, Bergwijn net geen supersub

Norwich City - Crystal Palace 1-1

Al in de eerste minuut van de wedstrijd opende Pukki de score, Norwich City daarmee een droomstart bezorgend. Toch moesten The Canaries de punten uiteindelijk delen. Wilfried Zaha trok na een uur voetballen de stand gelijk.

Tottenham Hotspur - Southampton 2-3

Een knotsgekke avond in het Tottenham Hotspur Stadion. Een eigen goal van Jan Bednarek hielp de ploeg tegen Southampton nog wel aan een vliegende start, maar nadat Broja de stand vlot gelijk had getrokken worstelde Spurs lange tijd vooral met zichzelf. De ploeg van Antonio Conte leek ermee weg te komen na de 2-1 van Heung-Min Son, zo’n twintig minuten voor tijd.

Die goal leidde vreemd genoeg echter de ommekeer van het duel in, want niet veel later had Southampton in een tijdsbestek van drie minuten de wedstrijd volledig op zijn kop gezet. Che Adams werd matchwinner. Die rol leek even te gaan naar supersub Steven Bergwijn, maar zijn gelijkmaker in extremis werd afgekeurd wegens buitenspel.

Manchester City - Brentford 2-0

In het blauwe gedeelte van Manchester kan de champagne haast al koud. In eigen huis kende City woensdagavond weinig moeite met Brentford. Riyad Mahrez opende vanaf elf meter de score, waarna Kevin de Bruyne in de tweede helft het karwei afmaakte. De ploeg van Pep Guardiola staat met de driepunter weer twaalf punten los van Liverpool, dat nog wel twee wedstrijden tegoed heeft.

