Noodlot treft Van Drongelen: oud-Spartaan scheurt kruisband

De 21-jarige verdediger, vaste keus in de basisploeg, opende in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen in de tweede Bundesliga tegen SV Sandhausen de score met een eigen doelpunt.

In de 36e minuut moest de voormalige speler van Sparta zich geblesseerd laten vervangen. Nader onderzoek in het ziekenhuis wees een gescheurde kruisband in zijn linkerknie uit. Daarmee is de jeugdinternational zeker een half jaar uit de roulatie.

Zijn ploeg verloor de thuiswedstrijd tegen middenmoter Sandhausen ook nog eens met 1-5. Daardoor miste HSV de kwalificatie voor de play-offs om promotie.