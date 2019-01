De Jong na late jubileumtreffer: 'Dit is heerlijk'

Voor de aanvaller, die vanwege de afwezigheid van de licht geblesseerde Marco van Ginkel de aanvoerdersband droeg, was het zijn honderdste treffer in de Eredivisie.

"Ja, dit is heerlijk", stelde De Jong, die ondanks zijn jubileumtreffer vooral oog had voor de drie punten, in gesprek met FOX Sports.

"We waren zo aan het knokken. Ik had het gevoel dat we in de eerste helft beter waren. In de tweede ging het op en neer, maar waren we nog steeds sterker. Toen werd het door een penalty 1-1 en moesten we er weer tegenaan. Gelukkig deden we dat en maakten we in de laatste minuut de winnende."

Van alle huidige Eredivisie-spelers scoorde alleen Klaas-Jan Huntelaar vaker De Jong. De Ajacied maakte tot dusver 116 goals.

Door de zege blijft het gat met nummer twee Ajax, dat eerder op de dag van Feyenoord won, vijf punten.