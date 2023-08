Andries Jonker: ’We zijn terug bij de top, maar je wil de beste zijn’

„Aan de ene kant ben ik enorm teleurgesteld dat we halve finale niet hebben bereikt”, zei hij bij de NOS. „Spanje was wel iets beter, maar we hadden door gekund. Bovendien krijgen we in de verlenging twee enorme mogelijkheden op de misschien wel winnende goal.”

Toch is er ook een bepaalde tevredenheid. „1-1 tegen Duitsland, de VS en Spanje - na reguliere speeltijd. We zijn weer terug bij de top, maar stiekem wil je de beste zijn.”

Jonker moest erkennen dat zijn ploeg dat niet was tegen Spanje, zeker in de eerste helft. „Het was niet onze keuze om steeds de lange bal te spelen. Dat heeft Spanje afgedwongen door voortdurend onder druk te zetten. Wat we niet goed voor mekaar hadden was het geven van nauwkeurige dieptepasses, want er lag veel ruimte achter hun verdediging.”

Tot slot had Jonker nog een paar woorden over voor de afzwaaiende Van der Gragt, die in haar laatste wedstrijd met een handsbal die de 1-0 inleidde en de gelijkmaker (1-1) een hoofdrol vertolkte. „Die verdient een standbeeld.”