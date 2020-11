Ajax tweede hofleverancier van profvoetballers in Europa

Van alle voetballers uit de 31 sterkste Europese competities zijn er 77 afkomstig uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Partizan is koploper met 85 zelf opgeleide spelers. Dat blijkt uit onderzoek van CIES Football Observatory.

Het onderzoeksinstituut definieert een opleidingsclub als volgt: spelers moeten tenminste drie seizoenen tussen hun 15e en 21e jaar bij een bepaalde club hebben gespeeld. Het is de eerste keer dat de onderzoekers van CIES op deze manier hun berekeningen maken. Frenkie de Jong wordt daarom ook gezien als opleidingsproduct van Ajax, hoewel de huidige middenvelder van FC Barcelona het grootste deel van zijn jeugd bij Willem II speelde.

Dinamo Zagreb (71 spelers) staat als nummer drie op de lijst. Ook PSV en Feyenoord scoren hoog, zij staan respectievelijk op de negentiende en twintigste plaats.

Als alleen gekeken wordt naar alle voetballers die actief zijn in Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk, de vijf grootste competities in Europa, dan is de jeugdopleiding van Real Madrid hofleverancier met 43 spelers. FC Barcelona volgt met 32 spelers, de Franse club Olympique Lyon heeft 31 zelf opgeleide voetballers rondlopen op de Europese velden. Ajax staat op die ranglijst vijftiende met 20 spelers.