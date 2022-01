Veelbesproken Heracles thuis gelijk tegen Go Ahead Eagles

De ploeg van trainer Frank Wormuth kwam via spits Kaj Sierhuis in de eerste helft op voorsprong, maar zag de club uit Deventer met nog een kwartier te spelen langszij komen. Daardoor blijven de Eagles op de twaalfde plaats staan, een plekje boven de club uit Almelo.

Na ruim een half uur speelde Sierhuis zich knap vrij en rondde beheerst af. Dat was zijn derde competitiedoelpunt dit seizoen. In de openingsfase had Heracles al de betere kansen via Sierhuis en Navajo Bakboord gehad. Zij wisten niet te scoren.

Vloet

In de tweede helft waren de mogelijkheden beter verdeeld. Na een lange bal van achteruit op maat kwam Go Ahead-aanvaller Isac Lidberg in de 73e minuut tot scoren. De Zweed maakte zijn eerste Eredivisie-treffer van het seizoen.

Go Ahead heeft nu 22 punten en houdt 2 punten voorsprong op Heracles.

Heracles was deze week veel in het nieuws vanwege de kwestie rond speler Rai Vloet. Hij werd vrijdag geschorst na zijn betrokkenheid bij een dodelijk auto-ongeluk enkele maanden geleden.