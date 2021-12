Sport Kort: Benfica boos na schorsing Jorge Jesus zeven maanden later

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Benfica gaat in beroep tegen schorsing trainer Jesus

07:43 uur Benfica heeft beroep aangetekend tegen een schorsing van vijftien dagen voor Jorge Jesus. De temperamentvolle coach uitte vorig seizoen op 6 mei na een duel met FC Porto (1-1) forse kritiek op de scheidsrechter. De tuchtcommissie van de Portugese voetbalbond vindt zeven maanden later dat hij daarvoor alsnog bestraft moet worden.

Benfica is het niet eens met de straf en snapt ook niet waarom de tuchtcommissie nu pas tot een uitspraak komt. Benfica speelt deze maand nog twee keer tegen Porto, voor de competitie en de beker.

Benfica is de tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers spelen op 23 februari eerst een uitwedstrijd. De return in de Johan Cruijff ArenA is voor 15 maart op de agenda gezet. Benfica staat derde in de Portugese competitie, met 4 punten minder dan Porto en Sporting Portugal.