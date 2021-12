Sport Kort: Burnley-Watford op het laatste moment afgelast om corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Koploper Union houdt stand in België

20.58 uur: In de Belgische competitie wil de verrassende koploper Union vooralsnog van geen wijken weten. De gepromoveerde club won met 2-0 bij het laag geklasseerde Zulte Waregem. Dante Vanzeir en Christian Burgess kwamen in de eerste helft tot scoren. Verdediger Bart Nieuwkoop speelde de hele wedstrijd mee bij de bezoekende ploeg.

Union leidt met 43 punten uit negentien duels. Titelhouder Club Brugge speelt woensdagavond uit tegen OH Leuven. Met een overwinning komt de nummer 2 weer op 4 punten van de trotse lijstaanvoerder.

KV Mechelen won met 4-3 van KAA Gent.

WK darts van WDF in Lakeside uitgesteld

19.31 uur: Het WK darts van de World Darts Federation in Engeland is met drie maanden uitgesteld. Het wereldkampioenschap van de WDF zou van 1 tot en met 9 januari plaatsvinden in de Lakeside in Frimley Green. Het toernooi vindt nu van 2 tot en met 10 april plaats.

Tot voor kort werd het WK in de Lakeside georganiseerd door de BDO, de British Darts Organisation. Die bond werd in 2020 opgeheven. Raymond van Barneveld won het WK van de BDO vier keer.

„Reizen wordt steeds moeilijker en met zoveel spelers die van ver weg moeten komen, is het essentieel voor de WDF en de aangesloten landen dat ze nog steeds kunnen meedoen aan wat echt een mondiaal kampioenschap is. We hopen dat we met dit besluit de dromen van onze spelers overeind hebben gehouden”, aldus de WDF.

Het WK darts van dartsorganisatie Professional Darts Corporation, waarbij de beste darters zijn aangesloten, begint woensdagavond.

Engeland heeft te maken met een snel stijgend aantal coronabesmettingen. Afgelopen etmaal werden er in het Verenigd Koninkrijk bijna 80.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Burnley - Watford op het laatste moment afgelast om corona

19.30 uur: De Premier League-wedstrijd tussen Burnley en Watford is op het laatste moment afgelast wegens een corona-uitbraak bij Watford. De wedstrijd stond voor woensdagavond gepland. De aftrap zou om 20.30 uur zijn.

„De beslissing is genomen op advies van medische adviseurs na aanhoudende coronabesmettingen binnen de ploeg van Watford. Hierdoor heeft de club onvoldoende spelers van het eerste elftal beschikbaar om de wedstrijd te spelen”, aldus Burnley, de nummer 18 van de Premier League. Watford staat een plekje hoger.

„De Premier League begrijpt dat deze beslissing fans zal teleurstellen en verontschuldigt zich voor het ongemak dat op zo’n korte termijn is veroorzaakt.”

In de afgelopen dagen werden ook al de duels Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion en Brentford - Manchester United geschrapt wegens corona-uitbraken.

Engeland heeft te maken met een snel oplopend aantal besmettingen. Het Verenigd Koninkrijk registreerde in het afgelopen etmaal 78.610 nieuwe coronagevallen, een record.

Italië op 1 juni in Londen tegen Argentinië in grote finale

19.16 uur: Het eerste duel tussen de kampioen van Europa (Italië) en van Zuid-Amerika (Argentinië) vindt komend jaar op 1 juni plaats in Londen. De twee koepelorganisaties UEFA en Conmebol hebben de nieuwe krachtmeting ’Finalissima’ genoemd.

Beide instanties besloten in september een grote finale tussen de twee kampioensploegen te gaan programmeren, kort nadat zowel UEFA als Conmebol zich krachtig had uitgesproken tegen de plannen van wereldvoetbalbond FIFA om het WK eens in de twee jaar te gaan houden in plaats van eens in de vier jaar.

De twee confederaties besloten destijds tevens hun al bestaande onderlinge samenwerking uit te breiden en te verlengen tot medio 2028. Beide organisaties openen komend jaar tevens een gezamenlijk kantoor in Londen om tal van voetbalprojecten te coördineren.

Olympische Spelen ver weg voor curlers na nederlaag tegen Japan

17.00 uur: Het is voor de Nederlandse curlers een stuk moeilijker geworden zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Beijing. Oranje, met Wouter Goesgens, Jaap van Dorp, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen, verloor op het olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden het cruciale duel met Japan met 11-5.

Door de nederlaag staat Oranje na zes duels op de gedeelde zesde plaats, met twee zeges en vier nederlagen. De Nederlandse curlers zijn afhankelijk van de concurrentie in de strijd om een plek bij de beste vier, goed voor plaatsing voor de play-offs.

Nederland komt donderdag nog twee keer in actie. Noorwegen en Zuid-Korea zijn dan de tegenstanders. Noorwegen heeft alle duels op het OKT nog gewonnen, de Koreanen staan gelijk met Nederland.

De play-offs beginnen vrijdag.

Rotterdam wil WK turnen organiseren in 2026

15.55 uur: Rotterdam wil in 2026 het WK turnen organiseren. De stad bereidt momenteel een bid voor om het sportevenement binnen te halen.

De nationale turners hebben in het Topsportcentrum in Rotterdam sinds september 2021 hun thuishaven. Daar is een trainings- en wedstrijdhal ingericht. Met het topsportprogramma wil Rotterdam de turnsport in de stad en de regio een boost geven. „Het organiseren van het WK turnen in 2026 sluit hier naadloos bij aan”, laat sportwethouder Christine Eskes weten. Als Rotterdam het evenement krijgt toegewezen betaalt de stad tot 1,35 miljoen euro voor de organisatie ervan.

Tijdens het WK turnen strijden zo’n vijfhonderd atleten uit ongeveer zeventig landen om medailles. In mei 2022 maakt de Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) de definitieve locatie voor 2026 bekend. In 1987 en 2010 organiseerde Rotterdam eerder de wereldkampioenschappen turnen. Het evenement van dit jaar vond in oktober in Japan plaats.

Geldstraffen voor Ajax en Vitesse na wangedrag supporters

14.35 uur: De aanklager betaald voetbal heeft Ajax een geldboete van 15.000 euro opgelegd, waarvan 7500 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De club uit Amsterdam is bestraft voor wangedrag van de eigen aanhang rond de thuiswedstrijd tegen PSV. Fans van Ajax staken op 24 oktober voor het duel vuurwerk af en toonden een spandoek met een kwetsende tekst.

Op het spandoek stonden twee treurende PSV’ers afgebeeld met op de borst van hun shirt de tekst ’Brainfart Aidshoven’ op de plaats waar normaal gesproken de sponsornaam ’Brainport Eindhoven’ staat.

Vitesse kreeg een boete van 7500 euro opgelegd, waarvan 3750 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Supporters van de club uit Arnhem staken op 17 oktober tijdens de uitwedstrijd tegen NEC vuurwerk af en gooiden ook vuurwerk op het veld.

Real Madrid-spelers Modric en Marcelo besmet met coronavirus

12:15 uur Real Madrid heeft laten weten dat de spelers Marcelo en Luka Modric zijn besmet met het coronavirus. Vanzelfsprekend zullen de twee daardoor enige tijd niet in actie komen. Over de gezondheidstoestand van het duo liet de club zich niet verder uit.

Real Madrid is momenteel de koploper van de Spaanse competitie.

Duitse handbalvrouwen willen verder met bondscoach Groener

11:14 uur De Duitse handbalvrouwen willen verder met de Nederlandse bondscoach Henk Groener. De overkoepelende handbalfederatie liet dat weten na de voor het land tegenvallende uitschakeling in de kwartfinales van het wereldkampioenschap. „Ik blijf erbij dat hij de juiste man op de juiste plek is”, zei bondsvoorzitter Andreas Michelmann.

Duitsland werd in de kwartfinales uitgeschakeld door gastland Spanje en wacht nu al sinds 2007 op een WK-medaille. Het contract van Groener loopt in april af. De Duitse handfederatie vindt dat continuïteit in de trainersstaf belangrijk is. „We hebben het gevoel dat we op de goede weg zijn. Er is geen aanleiding tot ingrijpende maatregelen.”

Alonso nieuwe bondscoach voetbalploeg Uruguay

10:13 uur Diego Alonso is de nieuwe bondscoach van de voetbalploeg van Uruguay. Hij is de opvolger van Oscar Tabárez, die vorige maand na ruim vijftien jaar werd ontslagen.

De 46-jarige Alonso kwam als voetballer uit voor onder meer Valencia en Atlético Madrid en speelde acht interlands voor Uruguay Hij was coach van het Mexicaanse CF Pachuca en Inter Miami uit de Verenigde Staten.

Alonso moet Uruguay naar het WK van volgend jaar in Qatar brengen. Uruguay staat op de zevende plaats van het kwalificatietoernooi voor het WK, met nog vier speelronden te gaan. De beste vier ploegen gaan naar het WK, de nummer 5 krijgt een herkansing in intercontinentale play-offs.

Benfica gaat in beroep tegen schorsing trainer Jesus

07:43 uur Benfica heeft beroep aangetekend tegen een schorsing van vijftien dagen voor Jorge Jesus. De temperamentvolle coach uitte vorig seizoen op 6 mei na een duel met FC Porto (1-1) forse kritiek op de scheidsrechter. De tuchtcommissie van de Portugese voetbalbond vindt zeven maanden later dat hij daarvoor alsnog bestraft moet worden.

Benfica is het niet eens met de straf en snapt ook niet waarom de tuchtcommissie nu pas tot een uitspraak komt. Benfica speelt deze maand nog twee keer tegen Porto, voor de competitie en de beker.

Benfica is de tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers spelen op 23 februari eerst een uitwedstrijd. De return in de Johan Cruijff ArenA is voor 15 maart op de agenda gezet. Benfica staat derde in de Portugese competitie, met 4 punten minder dan Porto en Sporting Portugal.