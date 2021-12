Sport Kort: Geldstraffen voor Ajax en Vitesse na wangedrag supporters

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Geldstraffen voor Ajax en Vitesse na wangedrag supporters

14.35 uur: De aanklager betaald voetbal heeft Ajax een geldboete van 15.000 euro opgelegd, waarvan 7500 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De club uit Amsterdam is bestraft voor wangedrag van de eigen aanhang rond de thuiswedstrijd tegen PSV. Fans van Ajax staken op 24 oktober voor het duel vuurwerk af en toonden een spandoek met een kwetsende tekst.

Op het spandoek stonden twee treurende PSV’ers afgebeeld met op de borst van hun shirt de tekst ’Brainfart Aidshoven’ op de plaats waar normaal gesproken de sponsornaam ’Brainport Eindhoven’ staat.

Vitesse kreeg een boete van 7500 euro opgelegd, waarvan 3750 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Supporters van de club uit Arnhem staken op 17 oktober tijdens de uitwedstrijd tegen NEC vuurwerk af en gooiden ook vuurwerk op het veld.

Real Madrid-spelers Modric en Marcelo besmet met coronavirus

12:15 uur Real Madrid heeft laten weten dat de spelers Marcelo en Luka Modric zijn besmet met het coronavirus. Vanzelfsprekend zullen de twee daardoor enige tijd niet in actie komen. Over de gezondheidstoestand van het duo liet de club zich niet verder uit.

Real Madrid is momenteel de koploper van de Spaanse competitie.

Duitse handbalvrouwen willen verder met bondscoach Groener

11:14 uur De Duitse handbalvrouwen willen verder met de Nederlandse bondscoach Henk Groener. De overkoepelende handbalfederatie liet dat weten na de voor het land tegenvallende uitschakeling in de kwartfinales van het wereldkampioenschap. „Ik blijf erbij dat hij de juiste man op de juiste plek is”, zei bondsvoorzitter Andreas Michelmann.

Duitsland werd in de kwartfinales uitgeschakeld door gastland Spanje en wacht nu al sinds 2007 op een WK-medaille. Het contract van Groener loopt in april af. De Duitse handfederatie vindt dat continuïteit in de trainersstaf belangrijk is. „We hebben het gevoel dat we op de goede weg zijn. Er is geen aanleiding tot ingrijpende maatregelen.”

Alonso nieuwe bondscoach voetbalploeg Uruguay

10:13 uur Diego Alonso is de nieuwe bondscoach van de voetbalploeg van Uruguay. Hij is de opvolger van Oscar Tabárez, die vorige maand na ruim vijftien jaar werd ontslagen.

De 46-jarige Alonso kwam als voetballer uit voor onder meer Valencia en Atlético Madrid en speelde acht interlands voor Uruguay Hij was coach van het Mexicaanse CF Pachuca en Inter Miami uit de Verenigde Staten.

Alonso moet Uruguay naar het WK van volgend jaar in Qatar brengen. Uruguay staat op de zevende plaats van het kwalificatietoernooi voor het WK, met nog vier speelronden te gaan. De beste vier ploegen gaan naar het WK, de nummer 5 krijgt een herkansing in intercontinentale play-offs.

Benfica gaat in beroep tegen schorsing trainer Jesus

07:43 uur Benfica heeft beroep aangetekend tegen een schorsing van vijftien dagen voor Jorge Jesus. De temperamentvolle coach uitte vorig seizoen op 6 mei na een duel met FC Porto (1-1) forse kritiek op de scheidsrechter. De tuchtcommissie van de Portugese voetbalbond vindt zeven maanden later dat hij daarvoor alsnog bestraft moet worden.

Benfica is het niet eens met de straf en snapt ook niet waarom de tuchtcommissie nu pas tot een uitspraak komt. Benfica speelt deze maand nog twee keer tegen Porto, voor de competitie en de beker.

Benfica is de tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers spelen op 23 februari eerst een uitwedstrijd. De return in de Johan Cruijff ArenA is voor 15 maart op de agenda gezet. Benfica staat derde in de Portugese competitie, met 4 punten minder dan Porto en Sporting Portugal.