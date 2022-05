VIDEO Dronken Grealish raakt stem kwijt op kampioensfeest Man City

Hij was op het podium te zien terwijl hij een biertje dronk en verloor zo ongeveer volledig zijn stem. Maar ook Kevin De Bruyne gaf toe een beetje dronken te zijn toen de speaker een microfoon onder zijn neus stak.

Grealish was dus zijn stem nagenoeg helemaal kwijt, maar dat belette hem niet te dollen voor de camera: „De voornaamste man die ik wil bedanken, is Bernardo Silva, om zich in de 70e minuut te laten wisselen”, zei hij. Silva’s vervanger Ilkan Gündogan scoorde twee keer. De video werd op Twitter meer dan 1,2 miljoen keer bekeken.

In een andere video dolt hij met Riyad Mahrez en komt Kevin De Bruyne even kijken.