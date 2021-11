Manchester City verslaat PSG, beide teams naar volgende ronde; Sporting voegt zich bij Ajax

City domineerde grote delen van de eerste helft en was het dichtste bij de openingstreffer via Ilkay Gündogan, maar de middenvelder trof de paal. Paris Saint-Germain kwam er maar mondjesmaat aan te passen in het eerste bedrijf, maar vijf minuten na rust ging het ineens snel.

Na een vlot lopende combinatie kwam de voorzet van Lionel Messi ietwat gelukkig bij Kylian Mbappé terecht en hij rondde vervolgens goed af. Lang bleef de voorsprong niet staan, want Raheem Sterling sloeg terug voor The Citizens. De aanvaller stond uiteindelijk op de juiste plaats om een voorzet van de rechterkant binnen te tikken.

Kort nadat Neymar een dot van een kans op de 1-2 kreeg via de goal aan de andere kant. Na een fraai passje van Bernardo Silva was het Gabriel Jesus die afrondde.

Oorwassing voor Brugge

Club Brugge beleefde in eigen huis een nachtmerrie van een eerste helft. Christopher Nkunku en Emil Forsberg (strafschop) zorgden ervoor dat de stand na ruim een kwartier al 0-2 was. Daarmee was het nog niet gedaan, want via André Silva en weer Forsberg was die score bij rust verdubbeld.

Brugge, met Noa Lang en Bas Dost in de basis, zal blij geweest zijn dat de gasten na de pauze gas terugnamen. Dat was ergens ook te verwachten. Door positieve coronatests had de ploeg slechts zes spelers op de bank zitten. Dus krachten sparen was geen overbodige luxe voor de momenteel krappe selectie van de Duitsers. Toch viel in diep in de blessuretijd van de tweede helft nog de 0-5 via Nkunku.

In groep A is City zeker van de groepswinst met twaalf punten. Paris Saint-Germain is met acht punten zeker van de tweede plaats en dus een potentiële tegenstander van Ajax. RB Leizpig en Club Brugge hebben ieder vier punten en strijden nog om het Europa League-ticket.

Sporting stuurt Dortmund de Europa League in

Sporting Clube de Portugal begon de Champions League-campagne met twee nederlagen. 1-5 tegen Ajax en 1-0 uit bij Borussia Dortmund. Toch weet het met nog een wedstrijd te gaan al dat het zeker is van de knock-outfase.

Na twee overwinningen op een rij tegen Besiktas toonden de Portugezen zich ook te sterk voor Dortmund (3-1), waar Donyell Malen een basisplaats had. Pedro Goncalves was de grote man bij de thuisploeg. Hij produceerde twee doelpunten. De kans op zijn derde liet hij liggen, want zijn strafschop werd gestopt door Gregor Kobel, maar Pedro Porro was er als de kippen bij om de rebound te benutten. Malen verzachtte de pijn nog enigszins met een late treffer.

Hierdoor is Sporting zeker van de volgende ronde. Want zelfs als het over twee weken verliest in Amsterdam en Dortmund rekent in eigen huis af met Besiktas is Sporting door naar de volgende ronde.

Dortmund moet het tegen de Turken overigens doen zonder Emre Can. Hij kreeg een kwartier voor tijd rood.