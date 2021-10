Meningsverschil Lewis Hamilton en Toto Wolff: ’Ik houd wel van risico’s’

„De baan werd steeds droger en voor mijn gevoel had ik de race gewoon kunnen uitrijden op intermediates, zonder een stop te maken. Bovendien zag ik Max Verstappen vlak voor me op plek twee rijden. Dat maakte het voor mij extra frustrerend. Hadden we buiten kunnen blijven? Het was een risico geweest, maar ik houd wel van risico’s.”

"De tijd zal het leren"

Als Hamilton als derde was geëindigd, was zijn achterstand op Max Verstappen beperkt gebleven tot één punt in plaats van zes. Het kan in de spannende titelstrijd het verschil tussen winst of verlies betekenen. „De tijd zal het leren”, wilde de 36-jarige Brit niet op de zaken vooruitlopen.

Bekijk ook: Max Verstappen herovert in Turkije koppositie in stand WK

Mercedes-teambaas Toto Wolff verdedigde de keuze om Hamilton naar binnen te halen door op de rondetijden van zijn kopman te wijzen. „Die zakten opeens helemaal weg. Toen was duidelijk dat Lewis zijn derde plaats sowieso ging verliezen en misschien wel zou terugvallen tot plek zes. Gelukkig won Valtteri Bottas, die foutloos reed en van mij een tien krijgt. Bovendien pakte hij het bonuspunt voor de snelste ronde. Zo deden we alsnog aan damage control.”

Rol Bottas

Wolff verwacht de komende races nog veel van de naar Alfa Romeo vertrekkende Bottas. „Valtteri kan een belangrijke rol gaan spelen in de strijd om het kampioenschap. Als we hem vandaag niet hadden gehad, had Max zeven en misschien wel acht extra punten gepakt.”

Waar Red Bull-teambaas Christian Horner in Turkije signaleerde dat Mercedes motorisch een stap heeft gezet, ontkende Hamilton dat zijn team iets heeft gevonden. „Nee, we hebben niets aan onze auto gedaan. Misschien lag deze baan ons gewoon beter. Ik hoop in ieder geval dat we deze vorm kunnen vasthouden.” Wolff stelde evenwel dat zijn team de auto ’beter heeft leren begrijpen’ in de afgelopen weken.