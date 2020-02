Kiki Bertens laat Dubai schieten, geen clash met Kim Clijsters

Bertens staat zondag in de finale van het WTA-toernooi in Sint Petersburg. In de Russische stad gaat ze voor titelprolongatie tegen Jelena Rybakina uit Kazachstan. Het zou de tiende titel betekenen voor de nummer acht van de wereld, die haar laatste drie finales verloor.

Drukke weken Bertens

Het zijn drukke weken voor Bertens die vorige week met een enorme kater de Nederlandse Fed Cup-ploeg verliet. Na twee overwinningen in het enkelspel tegem Wit-Rusland verloor Bertens aan de zijde van Demi Schuurs het beslissende dubbelspel. De geboren Wateringse zat helemaal stuk na die nederlaag.

Twee weken geleden werd duidelijk dat Bertens een injectie had laten zetten om de aanhoudende pijn in haar achillespees te verlichten. Of die achillespees nu weer opspeelt of dat Bertens gewoon wat rust inbouwt, is niet duidelijk. De pupil van Elise Tamaëla zal naar verwachting een week later in Doha wel weer aan de start staan.