Real Madrid heeft ’echte’ Neymar niet meer nodig

Rodrygo viert zijn 2-0. Ⓒ EPA

Real Madrid maakte woensdag kennis met Rodrygo Silva de Goes, kortweg Rodrygo. De 18-jarige aanvaller maakte in zijn tweede Champions League-duel direct een perfecte hattrick. Hij scoorde tijdens de 6-0 zege op Galatasaray met links, rechts en het hoofd. De fans van De Koninklijke sloten hun nieuwe ster - of Bliksemschicht, zoals zijn bijnaam luidt - direct in hun harten.