Love game voor getrouwde Bertens

De Wateringse deelde op Instagram foto’s van de bruiloft.„Wat een dag”, schrijft ze erbij.

Bertens vierde onlangs nog vakantie op de Malediven met De Rijke. Kort na terugkeer in Nederland werd ze door vriendinnen meegenomen naar Barcelona voor een vrijgezellenweekend. Met veel plezier keek ze daarop terug: „Om zes uur ’s ochtends ging de bel. Ik dacht aan een dopingcontrole, maar het was dus iets heel leuks.”

Het tennisseizoen eindigde voor Bertens wel in mineur. Tijdens de laatste groepswedstrijd van de WTA Finals tegen de Zwitserse Belinda Bencic moest de Nederlandse opgeven wegens fysieke problemen. Dit nadat ze de eerste set had verloren met 7-5 en met 1-0 achterstond in de tweede set.

Bertens had slopende weken achter de rug, waarin ze alles op alles zette om op eigen kracht de WTA Finals te halen. Na de US Open speelde ze iedere week een toernooi. Eind oktober bereikte ze in Zhuhai de finale van de WTA Elite Trophy, het eindtoernooi voor de mondiale subtop. Vanuit Zhuhai reisde ze door naar Shenzhen, waar ze onverwacht toch nog in actie mocht komen. In haar 81e partij van dit jaar leek het lichaam op.

Na vier jaar beëindigde de Nederlandse de samenwerking met haar coach Raemon Sluiter, met wie ze veel successen heeft geboekt. Bertens besloot verder te gaan met Elise Tamaëla en De Rijke, die naast haar man ook haar fysiotherapeute is.