Olympisch nieuws: ook op Olympische Spelen hinder door storm

Geen nieuwe gevallen van corona in Peking

08.07 uur: Bij de Winterspelen van Peking zijn de afgelopen dag geen nieuwe gevallen van corona ontdekt. Er werden tests afgenomen bij aankomende en nog aanwezige personen bij het evenement in China.

Op donderdag was de schade ook al beperkt. Slechts een persoon, die arriveerde op het vliegveld van Beijing, werd positief bevonden. De Winterspelen lopen zondag af.

Het waait flink in Yanqing. Ⓒ ANP/HH

Laatste ski-onderdeel uitgesteld wegens te veel wind

05.10 uur: Het laatste olympische onderdeel voor de alpineskiërs kan zaterdag niet doorgaan. In de bergen in Yanqing staat zoveel wind dat het niet verantwoord is van start te gaan op het onderdeel parallel gemengde estafette voor landenteams.

De organisatie stelde de wedstrijd zaterdag al enkele keren uit. Toen de omstandigheden niet verbeterden, werd besloten dat het onderdeel naar zondag wordt verplaatst.

Nico Porteous houdt David Wise van derde goud af

04.23 uur: Freestyleskiër David Wise is er niet in geslaagd voor de derde keer op rij olympisch goud te halen op het onderdeel halfpipe. De 31-jarige Amerikaan moest in Peking genoegen nemen met de tweede plaats.

Het goud ging naar de Nieuw-Zeelander Nico Porteous, die een hoogste score noteerde van 93,00. Wise noteerde 90,75 en het brons ging naar zijn landgenoot Alex Ferreira (86,75).

De 20-jarige Porteous verzekerde zich vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang al van brons.

Nieuw-Zeeland staat bij de Spelen in China nu op twee gouden plakken. De eerste kwam op naam van snowboardster Zoi Sadowski-Synnott, op het onderdeel slopestyle.