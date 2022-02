Olympisch nieuws: verzoek kunstrijders VS afgewezen

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Verzoek Amerikaanse kunstrijders afgewezen: geen medailleceremonie

17:31 uur De negen kunstrijders die namens de Verenigde Staten het zilver pakten in de landenwedstrijd bij de Olympische Spelen, krijgen toch geen medailleceremonie in Beijing. Het internationaal sporttribunaal CAS wees hun verzoek af. Een van de eisers was Nathan Chen, de olympisch kampioen in het individuele toernooi.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had eerder de huldiging tegengehouden omdat er een dopingzaak speelt rond de 15-jarige kunstschaatsster Kamila Valieva, lid van het winnende Russische team. Valieva bleek al in december positief te hebben getest op het verboden middel trimetazidine, maar dat kwam pas naar buiten een dag nadat ze met de ploeg het goud in de landenwedstrijd had veroverd. Het IOC besloot daarop geen medailles uit te reiken zolang er nog geen uitspraak is in die zaak.

Een aangepaste ceremonie zal wel mogelijk zijn als de zaak is afgehandeld, maar dat zal pas na de Spelen in Beijing zijn. Het team van de Verenigde Staten wilde de verdiende medaille nog voor het einde van de Spelen ontvangen tijdens een officiële huldiging en probeerde dat zaterdag nog af te dwingen bij het CAS. Het sporttribunaal keek er snel naar en besloot vast te houden aan het standpunt van het IOC.

Goud voor Chinees schaatskoppel Sui en Han bij paarrijden

15:28 uur Het Chinese kunstschaatskoppel Sui Wenjing en Han Cong heeft bij de Winterspelen in Beijing het goud veroverd bij het paarrijden. Met de hoogste score in de vrije kür van 155,47 punten kwam het duo uit op een wereldrecordscore van in totaal 239,88 punten. Het was het negende goud voor China op de Spelen.

Evgenia Tarasova en Vladimir Morozov, uitkomend voor het Russisch Olympisch Comité, grepen het zilver. Het verschil met het winnende koppel was klein. Tarasova en Morozov scoorden 155,00 punten in de vrije kür en eindigden op 239,25 totaal. Anastasia Misjina en Aleksandr Galliamov, eveneens uit Rusland, behaalden het brons (237,71).

Sui en Han, al vijftien jaar een schaatskoppel, zijn tweevoudig wereldkampioen paarrijden. Op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 veroverde het Chinese paar zilver. Ze voerden in het Capital Indoor Stadium een nagenoeg perfecte vrije kür uit onder de klanken van ’Bridge Over Troubled Water’ en brachten het Chinese publiek in vervoering.

Curlingteam Zweden voor eerste keer olympisch kampioen

11:28 uur De Zweedse curlingmannen zijn in Beijing voor het eerst olympisch kampioen geworden. Het team onder leiding van skip Niklas Edin versloeg in de finale Groot-Brittannië in de extra tijd met 5-4. De 36-jarige Edin had al wel vijf wereldtitels op zak.

Het brons was een dag eerder al naar Canada gegaan, dat titelverdediger Verenigde Staten had verslagen. De Amerikanen hadden in Pyeongchang in 2018 Zweden in de finale nog van het goud gehouden.

De finale bij de vrouwen is zondag en gaat tussen Japan en Groot-Brittannië.

Bolsjoenov wint goud op massastart langlaufen

10.05 uur: De Rus Alexander Bolsjoenov heeft bij de Winterspelen goud gewonnen op de massastart bij het langlaufen. De wedstrijd was ingekort van 50 kilometer tot 30 kilometer, vanwege de slechte weersomstandigheden. Het zilver was voor zijn landgenoot Ivan Yakimoesjkin, voor de Noor Simen Hegstad Krüger.

Geen nieuwe gevallen van corona

08.07 uur: Bij de Winterspelen van Peking zijn de afgelopen dag geen nieuwe gevallen van corona ontdekt. Er werden tests afgenomen bij aankomende en nog aanwezige personen bij het evenement in China.

Op donderdag was de schade ook al beperkt. Slechts een persoon, die arriveerde op het vliegveld van Beijing, werd positief bevonden. De Winterspelen lopen zondag af.

Het waait flink in Yanqing. Ⓒ ANP/HH

Laatste ski-onderdeel uitgesteld wegens te veel wind

05.10 uur: Het laatste olympische onderdeel voor de alpineskiërs kan zaterdag niet doorgaan. In de bergen in Yanqing staat zoveel wind dat het niet verantwoord is van start te gaan op het onderdeel parallel gemengde estafette voor landenteams.

De organisatie stelde de wedstrijd zaterdag al enkele keren uit. Toen de omstandigheden niet verbeterden, werd besloten dat het onderdeel naar zondag wordt verplaatst.

Nico Porteous houdt David Wise van derde goud af

04.23 uur: Freestyleskiër David Wise is er niet in geslaagd voor de derde keer op rij olympisch goud te halen op het onderdeel halfpipe. De 31-jarige Amerikaan moest in Peking genoegen nemen met de tweede plaats.

Het goud ging naar de Nieuw-Zeelander Nico Porteous, die een hoogste score noteerde van 93,00. Wise noteerde 90,75 en het brons ging naar zijn landgenoot Alex Ferreira (86,75).

De 20-jarige Porteous verzekerde zich vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang al van brons.

Nieuw-Zeeland staat bij de Spelen in China nu op twee gouden plakken. De eerste kwam op naam van snowboardster Zoi Sadowski-Synnott, op het onderdeel slopestyle.