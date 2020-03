Rummenigge: ’Competitie nu afbreken is geen optie’

Dat zegt Karl-Heinz Rummenigge, topman van de Duitse kampioen Bayern München. „De competitie nu afbreken is geen optie.” Evenals elders in Europa ligt de sport in het land al wekenlang stil als gevolg van de coronacrisis.

Hij noemt het afmaken van het seizoen in sportief en economisch opzicht van groot belang. „We hebben de inkomsten heel hard nodig. En we willen natuurlijk ook dat de prijzen op een eerlijke manier worden verdeeld. Als het om niet anders kan, dan beginnen we desnoods pas in de wintermaanden aan het volgende seizoen.”

Bayern maakt dit seizoen nog kans op drie prijzen, de landstitel, de nationale beker en de Champions League.