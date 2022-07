Zieke Van Vleuten moest paar keer stoppen: ’Deed een Tomdumoulinnetje’

„Ik kan wel zeggen dat ik aan de beterende hand ben, maar ik was eerder al ziek en dat heb ik gisteren goed kunnen verbergen”, verklaarde Van Vleuten. „Als je niet fit bent, dan gaat het niet lekker. Dat is wel duidelijk. Maar ik had dit niet onder controle. Niet eten, niet drinken, overgeven en diarree… Ik ben vandaag ook nog gestopt langs de kant, dat is niet heel relaxed. Ik deed een Tomdumoulinnetje.”

Van Vleuten had maandag zonder uitleg de teambus opgezocht nadat ze een half minuutje had verloren op de concurrentie. Een dag later bleek dus waarom.. „Maar het gaat wel weer goed. Ik voel me al stukken beter dan gisteren. Het viel mee vandaag”, aldus Van Vleuten over de rit naar Épernay waarin ze tiende werd. „Gisteren ben ik er ook goed doorheen gekomen door goed ploegwerk. En ik kon vanochtend alweer eten en drinken.”