Lewis Hamilton verreweg de snelste, Max Verstappen rijdt minste rondjes

Beide Mercedes-coureurs noteerden hun snelste tijd op de medium-band. Sergio Pérez (Racing Point) noteerde op het zachtst beschikbare rubber de derde tijd, op bijna een seconde van Hamilton.

Max Verstappen kwam achter Pérez, Carlos Sainz en Pierre Gasly niet verder dan de zesde tijd. Hij was op de softs ruim 1,2 seconden langzamer dan Hamilton en een fractie sneller dan zijn teamgenoot Alexander Albon.

Met nog ruim een half uur op de klok spinde Verstappen aan het einde van zijn ronde, maar hij kon zijn weg vervolgens wel vervolgen. De Nederlander reed op dat moment op de 2021-banden van leverancier Pirelli, die alle coureurs zowel tijdens delen van de eerste als tweede training op vrijdag uitproberen. Verstappen reed ook de minste rondjes van iedereen: achttien. Er werd door het team van Red Bull Racing flink gesleuteld aan zijn auto.

In Bahrein is het warm, maar ook winderig en er valt zelfs regen. Tijdens de eerste oefensessie bleef dat na de neerslag in de ochtend beperkt tot wat druppels. De rest van het weekeinde is er kans op meer regen.