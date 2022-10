Dubbeltitels voor Van de Zandschulp met Griekspoor en Rojer

Al bij de eerste servicebeurt van het volledig Nederlandse duo was er de break voor Middelkoop en Bopanna. Griekspoor en Van de Zandschulp kregen daarna nog wel een kans om de stand gelijk te trekken, maar slaagden hier niet in en verloren zo de eerste set.

In de tweede set ging het lang gelijk op totdat Van de Zandschulp en Griekspoor bij 4-3 het eerste gaatje vonden bij hun tegenstanders. Vervolgens trokken ze de set op hun eigen serivce over de streep.

De supertiebreak moest vervolgens uitkomst bieden. Gesteund door de winst van de tweede set sloegen Griekspoor en Van de Zandschulp zich overtuigend naar de winst in de supertiebreak en het toernooi van Antwerpen.

Rojer weer succesvol in Stockholm

Jean-Julien Rojer heeft het mannendubbel op het ATP-toernooi van Stockhol gewonnen. Samen met zijn dubbelpartner Marcelo Arevalo uit El Salvador was hij te sterk voor Harri Heliovaara en Lloyd Glasspool (6-3, 6-2).

Rojer en zijn partner kenden een prima eerste set. Ze gaven geen enkel breakpunt weg en sloeg bij de eerste en enige kans succesvol toe. Een keer werd het nog wel 0-30 voor de Fin en de Brit, maar die achterstand werd vervolgens goed weggeserveerd.

Jean-Julien Rojer (boven) en Marcelo Arevalo. Ⓒ ANP/HH

Ook in de tweede set was het raak bij de eerste breakkans voor Rojer en Arevalo. Niet veel later volgde ook de tweede break, waardoor de toernooizege binnen handbereik was. Heliovaara en Glasspool richtten zich echter nog een keer op met een rebreak, maar het was niet genoeg om de Nederlander en zijn compagnon van de titel af te houden.

Het is voor Rojer de derde keer dat hij het toernooi van Stockholm wint. Sowieso presteert hij daar vaak goed, want hij kwam nog bij twee andere deelnames tot in de finale.