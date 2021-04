Michael van Praag voorgedragen als erelid UEFA

Twaalf jaar maakte de voormalig voorzitter van Ajax en bondsvoorzitter van de KNVB deel uit van het bestuur van de Europese voetbalbond en zwaaide vanmiddag af. Vanwege zijn leeftijd (73) was Van Praag niet herkiesbaar. De KNVB schoof met succes Just Spee naar voren om het stoeltje van de Amsterdammer in ieder geval voor vier jaar over te nemen in het bestuur van de UEFA.

Als erelid zal Van Praag de gast zijn van het zittende bestuur van de UEFA tijdens het jaarlijks te organiseren congres. Gevraagd en ongevraagd kan hij adviezen geven tijdens het congres, maar Van Praag heeft geen stemrecht bij stemmingen tijdens congressen.