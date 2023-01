Robin Frijns loopt breuk in hand op tijdens eerste Formule E-race

Robin Frijns Ⓒ ANP/HH

Voor Robin Frijns is het nieuwe seizoen in de elektrische raceklasse Formule E dramatisch begonnen. In Mexico-Stad viel de Limburger al in de eerste ronde uit en liep daarbij ook een breuk op in zijn linkerhand.