Sem Steijn ervaart periodetitel als lichtpuntje in donkere tijden Doldwaze terugreis ADO Den Haag: ’3,5 uur gefeest in de bus’

Het voortbestaan van ADO Den Haag is onzeker door alle overnameperikelen en financiële problemen. De licentiecommissie legde de Hagenaars al zes punten in mindering op als straf voor de financiële chaos, waardoor de club van de koppositie naar de achtste plek kelderde. Als lichtpuntje in donkere tijden was er vrijdag de winst van de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie.