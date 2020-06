’Trainingsmaatje’ Wennemars: ’Arjen Robben is zeldzaam exemplaar’

Arjen Robben beleefde in het shirt van Bayern München mooie tijden. Ⓒ Reuters

Arjen Robben liet zich tijdens zijn presentatie bij FC Groningen ontvallen tijd te hebben gehad voor andere dingen. Zoals skiën met de familie, in Duitsland. Dat was nog recreatief, maar de topsporter in de man uit Bedum verdween nooit. Met Erben Wennemars was Robben naar eigen zeggen ’keihard in training’ voor de marathon van Rotterdam. De 44-jarige oud-topschaatser stond binnen no time versteld van de aanvaller.