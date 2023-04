Fortuna legt doelman voor lange tijd vast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Doelman Pandur tekent voor vier jaar bij Fortuna Sittard

21.08 uur: Fortuna Sittard heeft Ivor Pandur definitief overgenomen van Hellas Verona. De 23-jarige doelman heeft overeenstemming bereikt over een contract tot medio 2027. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de club uit Limburg.

Fortuna Sittard had een optie tot koop in het huurcontract van Pandur opgenomen. De club is zo tevreden over de doelman dat die nu is gelicht. Fortuna Sittard staat op dit moment op de twaalfde positie in de Eredivisie.

„Mijn doel was om minuten te maken, belangrijk te zijn en zo een langer verblijf bij Fortuna af te dwingen”, zegt Pandur op de website van zijn club uit Limburg. „Dat is gelukt, daar ben ik de club en het team enorm dankbaar voor. Ik voel me hier vanaf de eerste dag thuis en ik ben dan ook trots dat ik bij de club blijf. Nu is het zaak om dit seizoen goed af te sluiten.”

Luiten loopt goede tweede ronde in Zuid-Korea

20.18 uur: Joost Luiten is naar de gedeelde tiende plaats van het toernooi in het Zuid-Koreaanse Incheon geklommen. De Nederlandse golfer liep een goede tweede ronde van 66 slagen. Hij heeft een achterstand van drie slagen op de koplopers Park Sang-Hyun uit Zuid-Korea en Duitser Yannik Paul.

Wil Besseling (147 slagen) en Darius van Driel (155 slagen) haalden de cut niet. Zij mogen niet meer deelnemen aan de derde ronde.

NAC Breda gaat toeschouwers beter fouilleren na gestaakt duel

19.32 uur: NAC Breda gaat de toeschouwers van de komende thuisduels beter fouilleren. De club zet meer stewards en beveiligers in en opent het stadion een half uur eerder. NAC hoopt zo te voorkomen dat er tijdens thuisduels vuurwerk wordt afgestoken en voorwerpen op het veld belanden.

Het duel tussen NAC en Willem II werd twee weken geleden gestaakt nadat er vuurwerk en voorwerpen op het veld waren gegooid. NAC gaat de namen noteren van supporters die niet gefouilleerd willen worden of spullen bij zich hebben die niet zijn toegestaan in stadions. Zij zijn ook niet welkom bij de wedstrijd.

NAC heeft de afgelopen week een aantal fans een stadionverbod opgelegd. Zij gooiden tijdens het duel met Willem II voorwerpen op het veld. Bij die groep zit ook de supporter die tijdens het gestaakte duel met de rivaal uit Tilburg vuurwerk op het veld heeft gegooid. De club verwacht de komende tijd meer supporters een stadionverbod te kunnen opleggen.

NAC staat voorlopig ook geen sfeeracties met grote spandoeken meer toe. Voor het duel met Willem II werd er onder een groot doek vuurwerk afgestoken. NAC speelt zaterdag voor eigen publiek tegen Roda JC.

Vrieling behoudt leiding bij NK Springruiters

19.09 uur: Jur Vrieling heeft in Deurne na het tweede onderdeel de leiding behouden in de strijd om het nationaal kampioenschap voor de springruiters. Met Fiumicino van de Kalevallei eindigde hij vrijdag als zesde, na donderdag het eerste onderdeel te hebben gewonnen. Zondag valt de beslissing.

Maikel van der Vleuten won met O’Bailey van het Brouwershof de rubriek van vrijdag, waarin hij met Luigi D’Eclipse ook nog eens tweede werd. Met Luigi D’Eclipse is hij bovendien vooralsnog de voornaamste uitdager van Vrieling in de totaalstand. In het klassement staat Harrie Smolders met Uricas van de Kattevennen op de derde plaats. De verschillen zijn dusdanig klein, dat nog meerdere combinaties in aanmerking komen voor de titel.

Vrieling was in 2012 voor de laatste keer nationaal kampioen, Van der Vleuten in 2014. Willem Greve is de regerend kampioen, na zijn zege met Highway vorig jaar.

Ayuso grijpt macht in Ronde van Romandië

18.19 uur: Juan Ayuso heeft de macht gegrepen in de Ronde van Romandië. De Spaanse wielrenner van UAE Team Emirates was de snelste in een tijdrit over 18,75 kilometer met start en aankomst in Châtel-Saint-Denis. Hij nam de leiding in het algemeen klassement over van de Brit Ethan Hayter van Ineos-Grenadiers.

Ayuso finishte na 25 minuten en 15 seconden. De Amerikaan Matteo Jorgenson moest 5 seconden toegeven. De Engelsman Adam Yates werd derde op 17 seconden. In het algemeen klassement heeft Ayuso nu een voorsprong van 18 seconden op Jorgenson. De Noor Tobias Foss van Jumbo-Visma staat derde op 19 tellen. De Ronde van Romandië eindigt zondag.

Sergio Higuita heeft de rittenkoers door Zwitserland verlaten. De klimmer van Bora Hansgrohe werd als een van de favorieten voor de eindzege gezien. Maar de Colombiaan kon de afgelopen dagen echter niet overtuigen en stond 68e in het algemeen klassement. Hij ging niet meer van start voor de tijdrit.

Depay staat voor rentree bij Atlético Madrid

Memphis Depay staat voor een rentree bij Atlético Madrid. De aanvaller is hersteld van een spierblessure die hij vorige maand tijdens een interland met het Nederlands elftal tegen Gibraltar opliep. „Ik ben blij dat ik weer volledig terug ben bij de ploeg”, liet de aanvaller vrijdag na de training via sociale media weten.

Atlético Madrid staat derde in La Liga. De club speelt zondag een uitwedstrijd tegen Real Valladolid.

Aanvaller Garnacho langer bij Manchester United

17.01 uur: Alejandro Garnacho heeft zijn contract verlengd bij Manchester United. De Argentijnse aanvaller is nu tot medio 2028 aan de ploeg van trainer Erik ten Hag verbonden.

De 18-jarige Garnacho is dit seizoen doorgebroken onder de oud-trainer van Ajax. „De manager en zijn technische staf hebben me op alle mogelijke manieren geholpen om beter te worden”, vertelt hij op de website van zijn club. „Met hun steun ontwikkel ik me elke dag, zodat ik het team kan helpen succesvol te zijn.

Garnacho wilde vanaf eind volgende maand graag deelnemen aan het WK voor spelers jonger dan 20 jaar in zijn geboorteland. Maar trainer Ten Hag wil hem niet kwijt en tot aan het einde van het seizoen bij United houden.

Real Madrid-middenvelder Modric onzeker voor Spaanse bekerfinale

13.40 uur: Het is onzeker of Real Madrid een beroep kan doen op Luka Modric in de finale van de Spaanse beker volgende week zaterdag. De 37-jarige middenvelder kampt met een blessure aan zijn dijbeen.

„We moeten afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen en we weten vooralsnog niet of hij de bekerwedstrijd gaat halen”, verklaarde trainer Carlo Ancelotti. „Het is een tegenvaller en we hopen dat hij snel weer fit is en in de aankomende belangrijke wedstrijden kan meedoen.”

Modric speelde dinsdag tijdens het met 4-2 verloren duel bij Girona ruim een uur, waarna hij werd gewisseld. Real speelt drie dagen na de bekerfinale van 6 mei de eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. De ploeg uit Madrid staat tweede in de competitie, 11 punten achter koploper Barcelona.

Van Aerle of Tahamata reikt KNVB-beker uit

13.09 uur: Als PSV zondag ten koste van Ajax de KNVB-beker wint, reikt oud-PSV’er Berry van Aerle de beker uit. Stapt Ajax als winnaar van het veld, dan doet oud-Ajacied Simon Tahamata dat. Dat meldt de KNVB.

De twee clubiconen worden bij de uitreiking bijgestaan door Marianne van Leeuwen (directeur betaald voetbal) en Timo Reesink (hoofd competitie betaald voetbal).

De KNVB heeft voor de finale van dit jaar als maatschappelijk thema gekozen voor de stichting Matchis. Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

In het Nederlandse voetbal overleden zowel PSV-persvoorlichter Thijs Slegers als FBO-directeur Serge Rossmeisl het afgelopen jaar aan de gevolgen van leukemie. Voor hun overlijden deden zij allebei een oproep voor meer bloed- en stamceldonoren.

Het logo van Matchis is te zien op het wedstrijdtenue en op de badjassen van beide finalisten.

Cilic zegt komst naar tennistoernooi Rosmalen toe

09.35 uur: Marin Cilic heeft zijn deelname toegezegd aan de Libéma Open, het grastoernooi van Rosmalen. De 34-jarige Kroaat nam voor het laatst deel in 2017 toen hij de halve finales haalde en daarna op Wimbledon doorstootte naar de finale.

Cilic, in 2014 winnaar van de US Open, heeft drie grastitels op zijn naam staan. Hij won twee keer op Queen’s in Londen (2012 en 2018) en eenmaal in Stuttgart (2021). De huidige nummer 23 van de wereld kwam sinds januari niet meer in actie door een knieblessure. Zijn laatste partij was de kwartfinale in het Indiase Pune waarin hij verloor van Tallon Griekspoor. Die heeft zijn komst naar Rosmalen ook al bevestigd, net als zijn landgenoten Botic van de Zandschulp en titelverdediger Tim van Rijthoven. Ook de Rus Daniil Medvedev prijkt op de deelnemerslijst.

Het toernooi in Rosmalen wordt gehouden van 10 tot en met 18 juni.

Basketbalbond FIBA gunt WK’s aan Duitsland en Qatar

09.01 uur: De internationale basketbalbond FIBA heeft het WK voor vrouwen in 2026 toegewezen aan Duitsland. Een jaar later volgt de mondiale titelstrijd voor de mannen in Qatar. Het oliestaatje haalt daarmee weer een groot sportevenement binnen zoals het eerder onder meer het WK voetbal van 2022 en het WK atletiek in 2019 huisvestte. Rond het voetbaltoernooi was er met name in Europa veel weerstand vanwege het schenden van de mensenrechten in Qatar.

Dat weerhoudt sportbonden er niet van te kiezen voor het land dat in 2024 ook het WK zwemmen organiseert. De FIBA hoopt met name de sport in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te promoten met het toernooi waarvan alle wedstrijden in Doha zullen worden gespeeld.

Het WK voor de vrouwen in 2026 speelt zich af in Berlijn. Het is de tweede keer na 1998 dat het toernooi in Duitsland wordt gehouden.