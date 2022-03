Wéér succes Jumbo-Visma Primoz Roglic wint Koninginnenrit Parijs-Nice en verstevigt leiderspositie

Primoz Roglic Ⓒ ANP/HH

De zevende etappe in Parijs-Nice met aankomst bergop is gewonnen door Primoz Roglic. In de Koninginnenrit, die ruim 155 kilometer telde, deed hij dus uitstekende zaken voor het klassement. De Sloveen blijft uiteraard leider en gaat met een geruststellende voorsprong de slotrit van zondag in.