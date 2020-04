Teambaas Red Bull: ’Ik denk dat eigenaren F1 financieel gaan bijspringen’

De koningsklasse van de autosport telt momenteel tien renstallen. De topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull beschikken over grote budgetten, maar daaronder komen teams als gevolg van de coronacrisis mogelijk in de problemen.

„Ik denk dat de eigenaren van de Formule 1 met geld gaan bijspringen om te zorgen dat we volgend jaar nog steeds tien teams hebben”, zegt Horner in de Britse krant The Guardian. „Het is hun business, ze hebben alle teams nodig om te kunnen racen. Zij moeten dus ook beslissen hoe ze alle teams in leven houden”, aldus de teambaas van Red Bull over Liberty Media, het Amerikaanse bedrijf dat sinds 2017 eigenaar is van de Formule 1.

Heel wat teams die in Engeland zijn gevestigd, hebben hun personeel met verlof gestuurd en een beroep gedaan op een regeling van de Britse overheid. Zo zijn hun werknemers in ieder geval verzekerd van 80 procent van hun salaris. Onder meer de renstallen Haas, Renault, Williams, Racing Point en McLaren hopen zo door de crisis heen te komen.

Vanaf volgend seizoen geldt een budgetplafond in de Formule 1. Die was in eerste instantie vastgesteld op 175 miljoen dollar (zo’n 160 miljoen euro), maar heel wat teams pleiten ervoor om dat plafond nog lager te leggen. „Deze discussie gaat niet over geld, maar over competitiviteit”, zegt Horner. „Ze proberen de topteams terug te brengen tot een niveau dat ook de teams uit de middenmoot de concurrentie kunnen aangaan.”

De teambaas van Red Bull ziet meer in twee niveaus van het budgetplafond. De renstallen van het hogere niveau zouden dan auto’s leveren aan de kleinere teams, zodat die niet hun eigen bolide hoeven te bouwen en ontwikkelen. „De kosten verminderen daardoor enorm”, aldus Horner.