Russische turners en worstelaars welkom op Aziatische Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet vorige maand weten dat sporters uit Rusland en Wit-Rusland, die vanwege de oorlog in Oekraïne niet welkom zijn in Europese toernooien, mogelijk via deelname aan wedstrijden in Azië zich kunnen plaatsen voor de Spelen. Mocht dat lukken dan zouden zij in Parijs mogelijk onder neutrale vlag in actie kunnen komen. Dat standpunt riep internationaal zowel steun als weerstand op. In Nederland spraken de Tweede Kamer en de minister van VWS Conny Helder zich tegen deelname van de Russen uit.

„We hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Aziatische Spelen”, liet Vasily Titov, baas van de Russische gymnastiekbond, weten aan Match TV. „We zullen antwoorden dat we geïnteresseerd zijn en dan zullen zij met de voorwaarden komen waaraan we moeten voldoen.”

Michail Mamiasjvili, voorzitter van de Russische worstelbond, meldde eveneens een uitnodiging op zak te hebben. „We hebben gezegd dat we klaar zijn om deel te nemen”, aldus de worstelbaas. De organisatoren van de Aziatische Spelen hebben nog geen reactie gegeven.