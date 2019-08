Experiment met Alvarez én Martinez

Met dank aan de KNVB, die het mogelijk maakte Ajax-Fortuna van afgelopen weekeinde uit te stellen. „We hebben een hele week kunnen trainen en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Het geeft meer inzicht over de mogelijkheden van het team”, aldus Ten Hag die door de schorsing van Noussair Mazraoui en de blessure van Donny van de Beek flink moet puzzelen.

„Van Martinez weten we dat hij heel goed positioneel kan spelen, maar vooral achterin. Hij heeft ook op het middenveld gespeeld. Kan hij dat ook in het Ajax-systeem? Het zijn overwegingen en dat moet je testen. Hetgeen we de afgelopen dagen hebben gedaan. We hebben goede dingen gezien en moeten nu een keuze maken.”

Alvarez lijkt in elk geval voorbestemd om vanavond tegen APOEL Nicosia op het middenveld te starten. „Het laatste jaar heeft hij voornamelijk op het middenveld gespeeld. De scouting is hem (bij Club America, red.) op het spoor gekomen als centrale verdediger en tijdens het volgen ging hij steeds meer op het middenveld spelen. Ondanks zijn leeftijd (21, red.) heeft hij al heel wat meegemaakt. Tegen VVV is hij daar ook ingevallen en hij bevalt me uitstekend.”