Ziyech steelt harten in Lille

Met de aai over de bol van het kleine veldbetredertje en de belofte dat de krullenbol na afloop zijn shirtje zou krijgen, stal de Hakim Ziyech tijdens Lille OSC-Ajax wereldwijd de harten van de voetbalfans. Ⓒ BSR Agency

LILLE - Met de aai over de bol van het kleine, bebrilde veldbetredertje en de belofte dat de krullenbol na afloop zijn shirtje zou krijgen, stal de toch al excellerende Hakim Ziyech tijdens Lille OSC-Ajax (0-2) wereldwijd nóg meer de harten van de voetbalfans. Is deze Ajax-knuffelheld waar het (voetbal)plezier vanaf spat dezelfde speler die ruim anderhalf jaar geleden nog verongelijkt over het veld liep?