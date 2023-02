Van aanranding verdachte Dani Alves blijft vastzitten: vluchtrisico te groot

Volgens de gerechtelijke autoriteiten in Catalonië is er een te groot vluchtrisico. „Zijn financiële middelen zouden hem toelaten op elk moment Spanje te verlaten”, aldus een woordvoerder. Indien Alves naar Brazilië zou gaan, kan het Spaanse gerecht hem niet terug laten halen omdat er tussen beide landen geen uitleveringsverdrag bestaat.

De 39-jarige Alves wordt ervan beschuldigd eind december een jonge vrouw te hebben aangerand of verkracht in de toiletten van een discotheek in Barcelona. Volgens de Spaanse krant El Periódico is op camerabeelden te zien dat de voetballer en het vermeende slachtoffer een kwartier lang samen in de toiletten waren. In haar verklaring heeft het slachtoffer gezegd dat Alves haar „gedwongen heeft bovenop hem te gaan zitten.” Daarna zou hij haar op de grond gegooid hebben, gedwongen tot orale seks, waartegen ze zich echter verzette. Vervolgens zou de Braziliaanse stervoetballer haar geslagen en gepenetreerd hebben tot hij klaarkwam. Het slachtoffer werd vervolgens overgebracht naar het Hospital Clínic de Barcelona, waar een onderzoek werd uitgevoerd naar dna-sporen.

Sinds 20 januari zit de voormalige rechtsback van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain in de gevangenis van Brians, op zo’n 40 kilometer van Barcelona. Kort nadat het nieuws over Alves naar buiten kwam, liet de Mexicaanse club Pumas het contract van Alves ontbinden.