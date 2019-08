Van Dam: ’Trots dat ik plaatsing zelf heb afgedwongen’

Anne van Dam (midden op bovenste rij) doet met de Europese ploeg vanaf 12 september mee aan de Solheim Cup, de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder Cup.

AMSTERDAM - De ontlading was groot nadat Anne van Dam zich op eigen kracht had gekwalificeerd voor de Solheim Cup, de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder Cup. De 23-jarige Arnhemse kon de afgelopen twee dagen meteen ruiken aan de sfeer van het prestigieuze evenement. Met de Europese ploeg kwam ze samen op de baan van Gleneagles in Schotland, waar van 12 tot en met 15 september de Verenigde Staten ontvangen wordt.