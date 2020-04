Chileense tennisser voor 11 maanden geschorst

Bij een controle tijdens de Davis Cup Finals in Madrid eind november werden bij Jarry sporen aangetroffen van de verboden substanties ligandrol en stanozolol. Hij werd daarop met terugwerkende kracht voor elf maanden geschorst.

Jarry hield in zijn verdediging vol dat de verboden anabole stoffen via vervuilde voedingssupplementen in zijn lichaam zijn beland. Tennisbond ITF vond dat aannemelijk, maar schorste de tennisser, de nummer 89 van de wereld, wel omdat hij de regels heeft overtreden. Daarbij werd ook in acht genomen dat het zijn eerste dopingovertreding ooit was.

De ITF deed meteen een waarschuwing uit voorzichtig te zijn met voedingssupplementen, met name die gemaakt zijn in Zuid-Amerika. „Blijkbaar zijn de eerder al uitgedeelde straffen niet adequaat genoeg geweest om sporters af te laten zien van het gebruik van die producten. In de toekomst zullen deze overtredingen zwaarder worden bestraft”, aldus de bond.