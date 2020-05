Berghuis trainde in alle vroegte met Bozenik

„Angst om te trainen had ik ook niet. Ik was wel voorzichtig, maar uit zo’n rare situatie ontstaat dan ook weer iets moois. Ik ben aan de slag gegaan met Robert Bozenik en Leigh Egger, de fysieke trainer die Feyenoord uit Australië heeft gehaald. Met z’n drietjes waren we elke dag al om zeven uur op pad. Leigh is heel creatief, weet overal paadjes en heuveltjes om op te rennen in en rond de stad. We deden het bewust zo vroeg, want dan is Rotterdam vrij leeg in deze tijd.”

Bozenik mist volgens Berghuis zijn familie, maar koos er als 21-jarige toch voor om niet terug te keren naar Slowakije met zijn vriendin. „Als hij daarheen gaat, moet hij twee weken in quarantaine. Hij wil juist beter worden en keihard doortrainen. Hij is heel blij dat hij hier is.”

Berghuis lacht even en merkt op dat Bozenik wel wat heeft gedaan om de eenzaamheid te verdrijven. „Hij heeft een hond gekocht!” Het liefst zou hij met alle buitenlandse spelers wat meer contact hebben. „Maar je kan niet op visite bij elkaar. Neem Marcos Senesi, in zijn land Argentinië zijn de grenzen helemaal dicht. Met dat soort jongens probeer je dan via de app contact te houden.”

