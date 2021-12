Dick Jaspers verovert vijfde wereldtitel driebanden

Jaspers behaalde in 2000, 2004, 2011 en 2018 eveneens de wereldtitel in deze discipline. Eerder op zaterdag had hij in Egypte in de halve finales gewonnen van de Duitser Martin Horn: 50-45. Coklu was bij de laatste vier te sterk voor de Italiaan Marco Zanetti: 50-47.

Jaspers won in de zomer van dit jaar in Zuid-Korea ook al de World Grand Prix. Die titel was goed voor een bedrag van bijna 75.000 euro. Volgens de Nederlandse biljartbond KNBB was dat voor Jaspers de hoogste winstpremie ooit.

Mentale veerkracht

In de WK-finale tegen Coklu ging Jaspers sterk van start (8-2), maar mede dankzij een serie van zes caramboles in de achtste beurt nam de Turkse biljarter de leiding over: 8-9. Na een achterstand van 10-15 kwam Jaspers goed terug en met een kleine marge (25-23) begon hij aan het tweede deel van de finale. Daarin leek Coklu op weg naar de winst, maar bij een stand van 26-37 toonde de Nederlandse topper zijn mentale veerkracht en zijn grote kwaliteit.

Jaspers maakte in de 23e beurt veertien punten op rij (40-38) waarna beide finalisten elkaar in de beslissende fase niet veel meer toegaven. Uiteindelijk bleek Jaspers over de sterkste zenuwen en de meeste ervaring te beschikken. Hij finishte na 32 beurten met een gemiddelde van 1.562, net iets hoger dan oud-Europees kampioen Coklu (1.516).

Jaspers verdiende in Egypte met zijn indrukwekkende eindzege een bedrag van 20.000 euro en hij versterkte tevens zijn positie als nummer 1 van de wereld. Volgens de KNBB eerde de ’Flying Dutchman’ met zijn vijfde WK-triomf zijn onlangs overleden vader, die zijn grootste fan was.