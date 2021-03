PSG pakt kop met zege op Depay & co en uitglijder Lille

De treffers van de titelverdediger kwamen op naam van Kylian Mbappé (twee), Danilo Pereira en Ángel Di María. De productie van de thuisclub kwam pas in het laatste halfuur op gang bij een stand van 0-4. Islam Slimani en Maxwel Cornet troffen doel. Aanvoerder Memphis Depay was op dat moment bij Lyon al gewisseld. De aanvaller, die zich maandag in Zeist meldt bij het Nederlands elftal, ging in de 56e minuut naar de kant.

Bij PSG begon Neymar op de bank. Anderhalve maand geleden kwam de Braziliaanse sterspeler voor de laatste keer in actie. Daarna viel hij weg door een dijbeenblessure. Neymar viel in Lyon in de 70e minuut in voor Mbappé. Ploeggenoot Mitchel Bakker bleef op de bank.

Lyon staat nu derde op de ranglijst, met 3 punten minder dan PSG en Lille.

Sven Botman met matchwinner Renaud Ripart. Ⓒ ANP/HH

OSC Lille liet eerder op de avond drie punten laten liggen. De ploeg verloor op eigen veld met 2-1 van Olympique Nîmes.

Lille had op 6 januari voor het laatst een competitieduel verloren, maar keek op eigen veld al in de 13e minuut tegen een achterstand aan door een doelpunt van Moussa Koné. De thuisploeg, met Sven Botman in de basis, kwam in de 20e minuut weer op gelijke hoogte door een treffer van de Portugees Xeka. Op slag van rust maakte Renaud Ripart het naar later bleek beslissende doelpunt.

Botman ging een kwartier voor tijd naar de kant. Volgens zijn trainer Christophe Galtier had de verdediger van Jong Oranje last van spierpijn. „Ik weet niet nog precies wat hij mankeert, maar het was een serieuze klacht, want hij vroeg zelf om een wissel.”

