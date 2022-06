Nils Politt na solo Duits kampioen wegwielrennen

Politt, vrijdag derde in het Duits kampioenschap tijdrijden, is de opvolger van zijn ploeggenoot Maximilian Schachmann. Die kon zijn titel niet verdedigen vanwege een coronabesmetting. Het is voor Politt zijn eerste nationale titel bij de profs. Vorig jaar was de klassiekerspecialist de beste in een rit in de Ronde van Frankrijk en won hij het eindklassement in de Ronde van Duitsland.

Bora-hansgrohe was ook succesvol in Oostenrijk waar Felix Grossschartner zijn eerste nationale titel veroverde. Hij had donderdag ook al de titel tijdrijden opgeëist.

In Eritrea slaagde Biniam Girmay er niet in de 'dubbel' te veroveren. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert werd vrijdag tijdritkampioen van zijn land, maar zag de titel op de weg naar Merhawi Kudus gaan.

Rotterdamse Belg volgt moeder op

Kim de Baat heeft zich gekroond tot Belgisch kampioene in het wegwielrennen. De 31-jarige wielrenster van Plantur-Pura Cycling was in een kopgroep van zeven de snelste in de sprint.De groep ontsnapte renners werd na de race over 120 kilometer in Middelkerke nog bijna bijgehaald, maar mocht het karwei toch zelf afmaken. Dat deed De Baat dus het beste.

Kim de Baat met de nationale driekleur van België om haar schouders Ⓒ ANP/HH

De in Rotterdam geboren atlete nam in 2015 de Belgische nationaliteit aan en volgt met de titel indirect haar moeder op. Nita van Vliet won in 1977 op haar beurt namelijk ook een nationale kampioenschap, zij het de Nederlandse.