Sénéchal kampioen wegwielrennen in Frankrijk, Politt wint in Duitsland

De Franse titel op de weg is een prooi geworden voor Florian Sénéchal. De 28-jarige renner van Quick Step kwam in Cholet als eerste over de meet na een eindsprint met een kopgroep van vijf, waar ook Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en Benjamin Thomas (Cofidis) deel van uitmaakten.

Na enkele eerdere ontsnappingen, waaronder een op de Cote de la Seguiniere, plaatste Sénéchal zelf de beslissende aanval. Die kon hij vervolgens zelf ook afmaken.

Duitsland

Nils Politt heeft zich zondagmiddag in Duitsland tot nationaal Kampioen op de weg gekroond. De 28-jarige wielrenner van Bora-hansgrohe soleerde naar de winest in een koers over 189 kilometer van Neheim naar Winterberg. DSM-renner Nikias Arndt werd tweede, het brons was voor dienst voormalig ploeggenoot Simon Geschke.

Nils Politt soleert naar de zege in Duitsland Ⓒ ANP/HH

Politt, vrijdag derde in het Duits kampioenschap tijdrijden, is de opvolger van zijn ploeggenoot Maximilian Schachmann. Die kon zijn titel niet verdedigen vanwege een coronabesmetting. Het is voor Politt zijn eerste nationale titel bij de profs. Vorig jaar was de klassiekerspecialist de beste in een rit in de Ronde van Frankrijk en won hij het eindklassement in de Ronde van Duitsland.

Bora-hansgrohe was ook succesvol in Oostenrijk waar Felix Grossschartner zijn eerste nationale titel veroverde. Hij had donderdag ook al de titel tijdrijden opgeëist.

In Eritrea slaagde Biniam Girmay er niet in de 'dubbel' te veroveren. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert werd vrijdag tijdritkampioen van zijn land, maar zag de titel op de weg naar Merhawi Kudus gaan.

België

In België heeft Tim Merlier de titel op de weg veroverd. De winnaar van het kampioenschap kon pas worden aangewezen als nieuwe kampioen na het bestuderen van de fotofinish. Merlier, die uitkomt voor Alpecin-Fenix, hield in de massasprint Jordy Meeus en zijn ploeggenoot Jasper Philipsen achter zich.

Merlier en Philipsen waren beiden halverwege de koers nog ten val gekomen.

Titelverdediger Wout van Aert (Jumbo-Visma) ontbrak vanwege een knieblessure. Met het oog op de start van de Tour de France van vrijdag besloot hij thuis te blijven.

Bij de vrouwen ging de titel naar de in Nederland geboren Kim de Baat. Pas sinds 2015 geldt zij als Belgische.

Rotterdamse Belg volgt moeder op

Kim de Baat heeft zich gekroond tot Belgisch kampioene in het wegwielrennen. De 31-jarige wielrenster van Plantur-Pura Cycling was in een kopgroep van zeven de snelste in de sprint.De groep ontsnapte renners werd na de race over 120 kilometer in Middelkerke nog bijna bijgehaald, maar mocht het karwei toch zelf afmaken. Dat deed De Baat dus het beste.

Kim de Baat met de nationale driekleur van België om haar schouders Ⓒ ANP/HH

De in Rotterdam geboren atlete nam in 2015 de Belgische nationaliteit aan en volgt met de titel indirect haar moeder op. Nita van Vliet won in 1977 op haar beurt namelijk ook een nationale kampioenschap, zij het de Nederlandse.