Van Gerwen geniet van gezin: ’Gezondheid is met geen geld te betalen’

Michael van Gerwen met zijn zoontje Mike. Ⓒ Eigen Foto

Amsterdam - Tussen al het verdrietige en harde nieuws over de coronacrisis door duikt er af en toe gelukkig ook een positief bericht op. „Mike, welkom op deze wereld.” Zo maakte Michael van Gerwen met een bijpassende foto van ’baby Mike’ de geboorte van zijn zoon wereldkundig. Lekker zittend in het zonnetje geniet de Nederlandse topdarter in zijn royale tuin in het Brabantse Vlijmen een week later van alle rijkdom om zich heen. „Bij de bevalling is alles goed gegaan. Met moeders en de kleine gaat het allemaal prima. Dat is toch het allerbelangrijkste in deze rottijd.”