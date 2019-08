FC Volendam stunt met huur van Antonnuci

De aanvallende middenvelder uit België hoopt onder Jonk een doorstart te maken in zijn carrière. In de zomer van 2015 werd Antonucci door Ajax van Anderlecht gekocht. Anderhalf jaar – en het vertrek van Jonk – later werd de jeugdinternational voor ongeveer drie miljoen euro aan AS Monaco verkocht.

Daar tekende hij een contract voor vijf seizoenen, maar wist hij nog niet door te breken. In de Keuken Kampioen Divisie en onder Jonk hoopt hij minuten te maken en zich verder te ontwikkelen. FC Volendam heeft een akkoord met AS Monaco over de huur van de speler die op dit moment in gesprek is over de persoonlijke voorwaarden.

De Volendamse stunt past in de ambitieuze plannen van de club, die eerder door zanger Jan Smit en Jonk werden ontvouwd. Antonucci had ook de keuze om naar diverse andere grote clubs te verkassen.