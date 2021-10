Premium Het beste van De Telegraaf

Vechtsportgrootheden prijzen Rico Verhoeven: ’Dit was een legendarische wedstrijd’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

„Rico moest uit een ander vaatje dan normaal tappen, anders was hij er zelf uitgeslagen”, zegt voormalig K-1-vechter Ernesto Hoost. „Hij werd echt gedwongen om diep te gaan.” Ⓒ FOTO’S GLORY

ARNHEM - Het is zondagochtend 02.14 uur. Rico Verhoeven zit nog steeds bij de spoedeisende hulp. Hoewel de ringarts het bloedende ei onder zijn oog als vrij onschuldig beschouwde, is de King of Kickboxing voor de zekerheid toch nog even langs het ziekenhuis gereden voor een extra check. Op zijn telefoon blijven de felicitaties en complimenten binnenstromen. Met zijn wederopstanding in de bloederige clash met Jamal Ben Saddik heeft de al negen jaar ongeslagen Glory-kampioen nu zelfs de harten van vele vijanden veroverd.