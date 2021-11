Premium Het beste van De Telegraaf

Weken van de waarheid voor Oranje van start met hobbels

Jeroen Kapteijns

Bondscoach Louis van Gaal tijdens de persconferentie. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Het zijn de weken van de waarheid voor Louis van Gaal en het Nederlands elftal, dat zich na acht jaar weer voor het WK wil plaatsen. In de uitwedstrijd tegen Montenegro (komende zaterdag) en thuiswedstrijd tegen Noorwegen (komende dinsdag) moet Oranje de koppositie in Groep G van de WK-kwalificatie zien om te zetten in een ticket voor het WK 2022 in Qatar. „Dat is niet zomaar even gebeurd. Maar in principe ga ik ervan uit dat we ons kwalificeren.”