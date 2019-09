Rangers verliest thuis van Celtic

De Fransman Odsonne Edouard en de Ier Jonathan Hayes waren trefzeker voor de bezoekende ploeg.

In blessuretijd was Jordan Jones van Rangers zijn emoties niet de baas. Hij ontving rood na een grove overtreding.

Beide clubs hadden nog geen puntenverlies geleden. Celtic gaat na vier wedstrijden aan kop in de Schotse competitie.

Rangers treft in de Europa League Feyenoord. De ploeg van trainer Jaap Stam speelt op 19 september in Glasgow de eerste wedstrijd in de groepsfase.