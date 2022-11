Premium Het beste van De Telegraaf

Dankzij machtig schot van fenomeen doen Zuid-Amerikanen weer helemaal mee Messi brengt Argentijnen in extase: ’Last van onze schouders gevallen’

Door Jeroen Kapteijns

Lionel Messi heeft de reputatie om vaak onderkoeld te juichen, maar is uitzinnig van vreugde na zijn goal tegen Mexico. Ⓒ Getty Images

LUSAIL - Het hypermoderne Lusail Stadion in Qatar transformeerde in een dampende Argentijnse heksenketel door de magische linker van Lionel Messi. Alle kritiek over de zo vaak over het veld sjokkende vedette was op slag vergeten, want op het moment dat de uitschakeling op het WK nabij was voor de Albicelestes, toonde het 35-jarige fenomeen zijn grote klasse. Een metertje te veel ruimte gaven zijn Mexicaanse cipiers hem, waardoor hij met een machtig schot van buiten de zestien de Argentijnse WK-droom levend hield. Het feestje van de Argentijnen werd compleet door een schitterende 2-0 van invaller Enzo Fernandez vlak voor tijd.