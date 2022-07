Stefanie van der Gragt: ’Het was even billenknijpen’

„Het duurde ontzettend lang, dus het was even billenknijpen, maar gelukkig buigen we het om en vlogen ze er achter elkaar in”, vertelt Stefanie van der Gragt bij de NOS. De verdediger had een hoofdrol bij de openingstreffer. „Een prachtige corner van Sherida (Spitse, red.). Ik krijg m op m’n kop en er staat nog iemand op de doellijn, maar die kopte ’m er zelf in.”

Het was niet de eerste keer dit toernooi dat de Leeuwinnen toesloegen uit een hoekschop. „We weten dat we daarmee gevaarlijk zijn. En zeker dit toernooi zijn onze corners vaak goed.”

In de slotfase ging Van der Gragt nog naar de spitspositie. Mede door haar aanwezigheid ging het nog hard, maar het was niet genoeg. „Helaas zijn we tweede geworden, maar met volle moed richting zaterdag tegen Frankrijk en dan moeten we knallen. We hebben nog wat goed te maken voor onze wedstrijd voor het toernooi (3-1 nederlaag, red).”

Tot slot had Van der Gragt nog een paar complimenten in huis voor de jonge invaller Victoria Pelova, Romeé Leuchter en Esmee Brugts. „Ze vielen geweldig in met veel energie en daardoor brengen ze ontzettend veel extra’s. Het is fantastisch dat je zulke spelers op de bank hebt.”

Leuchter en Van Domselaar

Leuchter was uitzinnig na haar gouden invalbeurt met twee goals. „Het is alleen maar mooi dat ik zo kan invallen en zo belangrijk mag zijn. Maar we moeten voor de kwartfinale tegen Frankrijk ook weer analyseren wat er allemaal beter kan en beter moet.”

Keepster Daphne van Domselaar hield Oranje met enkele cruciale reddingen op de been. „Het was een hectische wedstrijd”, zei de vervangster van de geblesseerde Sari van Veenendaal. „Ik denk dat de invalsters ons veel energie hebben bezorgd. Ik ben trots op ons team.”